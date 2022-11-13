В Україні повітряна тривога: зафіксували виліт винищувача з ракетами "Кинджал"

Ранок неділі, 13 листопада, почався з масштабної повітряної тривоги. Сирени завили в усіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Людей закликають негайно пройти в укриття, адже над територією Білорусі зафіксували активність тактичної авіації ворога.

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За даними телеграм-каналу monitor, який стежить за активністю ворожої авіації, є зліт МіГ-31К.

МіГ-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

МіГ-31К зазвичай супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30СМ.



Карта повітряних тривог станом на 13 листопада / Фото "єМапа"

Зауважимо, що вчора, 12 листопада, в Україні також кілька разів лунала повітряна тривога. Пообіді на території Білорусі зафіксована активність ворожої авіації, зокрема в небо злетіли щонайменше 2 винищувачі, зокрема Міг-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинжал". Через півтори години Міг-31К пішов на посадку, а запусків ракет з території Білорусі не зафіксували.

Коли Росія може завдати нового масованого удару по Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що наразі Росія накопичує свій ракетний потенціал. Він переконаний, що у запасі ворога є певна кількість ракет, однак вони не можуть всіх їх використати відразу.

Ігнат наголосив, що Росія дуже довго накопичувала всі ракетний потенціал. Однак з 24 лютого вона майже вичерпала свій запас. Саме тому росіяни не можуть постійно завдавати таких атак, як от 10 жовтня.

Також Ігнат розповів, коли Росія може завдати наступного масового удару по Україні. За його словами, це може статися під час саміту G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

Додамо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також зазначив, що окупанти взяли паузу, щоб назбирати наступний залп ракет для ударів по мирних українських містах. Тож ракети у них ще є, але згідно з тенденціями – їх кількість не зростає.

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