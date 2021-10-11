Україна отримала допомогу від США для посилення безпеки

В Україну зі Штатів прибули прибули вантажі міжнародної технічної допомоги. Мовиться про медичне майно, озброєння, боєприпаси та іншу техніку.

Сума допомоги становить кілька десятків мільйонів доларів. Частина вантажу прибула до аеропорту "Бориспіль" 10 жовтня.

До теми Нестача понад 7 мільярдів, – заступник міністра оборони про потреби армії

Україна отримала безпекову допомогу від Штатів

Окрім раніше погодженого обсягу у 250 мільйонів доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 мільйонів доларів,

– розповіли у міністерстві.

Відомо, що допомогу Україна отримала в рамках додаткової безпекової допомоги від уряду США ЗСУ за результатами домовленостей Володимира Зеленського в США у вересні 2021 року.

В Україну прибула допомога зі Штатів / Фото Міноборони

Коротко про останні новини щодо потреб армії

Заступник міністра оборони Олександр Носов під час виступу у Верховній Раді заявив, що вони не повністю виплатили допомогу та винагороди військовослужбовцям. Причина у тому, що бракує коштів. Мовиться про нестачу в 7,1 мільярда гривень.

Станом на кінець вересня, заборгованість із обов'язкових виплат військовослужбовцям ЗСУ становила майже 1,5 мільярда гривень. Це зумовлено тим, що держава просто виділила мало грошей.

Проте у міністерстві планували все виплатити вже у жовтні. Тоді повідомляли, що рішення щодо коштів на виплати українським військовим може бути ухвалене вже найближчим часом, адже відповідний законопроєкт перебував у парламенті.