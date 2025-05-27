Наступальна компонента: на яку операцію здатні F-16 від Нідерландів

У понеділок, 26 травня, з Нідерландів до України вирушила остання партія винищувачів F-16. Ці літаки вже можуть бути залучені до літньої повітряної наступальної кампанії, основним напрямком якої є Крим.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив 24 Каналу, що для ефективного використання F-16 на передовій їх потрібно звільнити від завдань у тилу, зокрема знищення "Шахедів" і крилатих ракет. Замість них доцільно застосовувати іншу авіацію.

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Як винищувачі F-16 можуть допомогти в наступі

За словами льотчика-інструктора, одна ескадрилья складається з 12 літаків. Україні ж передали дві ескадрильї – тобто 24 літаки. Їх вже можна назвати навіть бригадою F-16, яка здатна виконувати бойові завдання на одному локальному напрямку.

Зараз F-16 справді працюють не лише по всій лінії фронту, а й у тилу – знищують "Шахеди" і крилаті ракети. У цьому аспекті вони себе добре зарекомендували,

– наголосив Світан.

Втім, як зазначив полковник запасу, Україні також потрібні легкомоторні літаки. На жаль, наявні Як-52 не справляються з цим завданням. Розраховувати на них немає сенсу.

Натомість Україні потрібні легкі штурмовики рівня Embraer Super Tucano – з двома кулеметами, нічним прицілом (не просто тепловізором), який забезпечує кут випередження під час стрільби чергами.

Такий літак може ефективно знищувати російські безпілотники. Саме на таких штурмовиках можна було б зосередити боротьбу з "Шахедами", розвантаживши F-16 для виконання інших завдань.

F-16 вже можуть бути використані на певному напрямку. Оптимальним варіантом наразі є Крим,

– припустив Роман Світан.

Українська літня кампанія має бути оборонною на землі – щоб виснажити росіян – і наступальною з повітря. Навіть однієї ескадрильї F-16, яку передали Нідерланди, вже достатньо, щоб почати планування наступальних авіаоперацій по Криму.

Військовий експерт підсумував, що росіяни це чудово розуміють і вже готуються до цього.

Зауважимо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна може передати Україні літаки F-16 раніше встановленого терміну.