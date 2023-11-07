Вчасне підсилення ППО до зими: в Україну надійшли додаткові NASAMS, – Зеленський

Україна потребує засобів протиповітряної оборони задля захисту мирних міст, які постійно атакує Росія. Президент повідомив, що наша держава отримала додаткові установки NASAMS

Володимир Зеленський 7 листопада провів щоденний селектор. Він розповів, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

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Підсилення ППО до зими

За словами Зеленського, на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів.

Вчасне підсилення нашої ППО до зими,

– написав президент.

Що відомо про NASAMS Це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Крім цього, він також прослухав зведення з фронту. Також Володимир Зеленський та інші члени селектора заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ.

"Повітряний щит" для України