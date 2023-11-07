Вчасне підсилення ППО до зими: в Україну надійшли додаткові NASAMS, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Україна потребує засобів протиповітряної оборони задля захисту мирних міст, які постійно атакує Росія. Президент повідомив, що наша держава отримала додаткові установки NASAMS
Володимир Зеленський 7 листопада провів щоденний селектор. Він розповів, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.
Дивіться також Вижив після 5 куль снайпера і планує повернутися на фронт: історія розвідника з Чернівців
Підсилення ППО до зими
За словами Зеленського, на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів.
Вчасне підсилення нашої ППО до зими,
– написав президент.
Що відомо про NASAMSЦе норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.
Крім цього, він також прослухав зведення з фронту. Також Володимир Зеленський та інші члени селектора заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ.
"Повітряний щит" для України
- У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні. Вона наголосила на важливості підтримки України.
- Однією із ключових тем для обговорення стане продовження роботи над створенням "повітряного щита" для України. Мовиться про підсилення ППО для нашої держави, щоб ми мали змогу захиститися від російських атак.