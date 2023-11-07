Вчасне підсилення ППО до зими: в Україну надійшли додаткові NASAMS, – Зеленський

7 листопада 2023, 13:17
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Зеленський

Україна потребує засобів протиповітряної оборони задля захисту мирних міст, які постійно атакує Росія. Президент повідомив, що наша держава отримала додаткові установки NASAMS

Володимир Зеленський 7 листопада провів щоденний селектор. Він розповів, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Дивіться також Вижив після 5 куль снайпера і планує повернутися на фронт: історія розвідника з Чернівців

Підсилення ППО до зими

За словами Зеленського, на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів.

Вчасне підсилення нашої ППО до зими,
– написав президент.

Що відомо про NASAMS

Це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Крім цього, він також прослухав зведення з фронту. Також Володимир Зеленський та інші члени селектора заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ.

"Повітряний щит" для України

  • У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7.
  • Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні. Вона наголосила на важливості підтримки України.
  • Однією із ключових тем для обговорення стане продовження роботи над створенням "повітряного щита" для України. Мовиться про підсилення ППО для нашої держави, щоб ми мали змогу захиститися від російських атак.

Автор: Вікторія Кульженко