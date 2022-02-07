Україна отримала від партнерів понад 1 000 тонн зброї та обладнання, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів про масштаби допомоги від партнерів Україні за останній час. До Києва надійшло понад 1 000 тонн зброї та обладнання.

Про допомогу Україні від міжнародних партнерів протягом останнього часу очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, як повідомляє 24 канал, розповів під час брифінгу 7 лютого.

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Розмір допомоги Україні від партнерів

Міністр наголосив, що Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку від міжнародних партнерів.

Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 мільярда доларів доставленої зброї та обладнання. Загальна вага допомоги – понад 1 000 тонн,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення. Адже вони посилюють позицію України за столом переговорів. Глава МЗС України наголосив, що ключовою темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

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