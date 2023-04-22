Пазл має скластися: Ігнат розповів про роботу Patriot та чого ще не вистачає Україні

Зенітно-ракетні комплекси Patriot вже несуть бойове чергування в Україні. Вони неабияк посилили протиповітряну оборону, а на деяких ділянках фронту – зможуть захистити й від керованих авіабомб.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Разом з тим, він наголосив, що Україна ще потребує деякої західної зброї, аби склався "пазл", повідомляє 24 Канал.

До теми Росія накопичуватиме ракети, нині б'є керованими авіабомбами, – Ігнат

Patriot дозволять тримати російські літаки трохи далі

На деяких ділянках фронту ворог частіше став атакувати Україну керованими авіаційними бомбами. За словами Ігната, дещо розв'язати цю проблему зможуть системи ППО Patriot. Цей комплекс має більшу дальність, ніж С-300, а тому вплине на захист українського неба.

Окрім ЗРК Patriot, Україна також очікує на системи SAMP/T і NASAMS. Ці далекобійні комплекси неабияк посилять протиповітряну оборону та сприятимуть захисту від російських авіабомб.

Відтепер на певних напрямках, де противник застосує свої Су-35 для скидання авіабомб, ми стали сильнішими. Принаймні російські літаки триматимуться дещо далі від нашого кордону,

– наголосив Ігнат.

Якої зброї не вистачає українським захисникам

Нині Україна має фактично весь спектр західного озброєння, яке обіцяли партнери. Проте Ігнат заявив, що ЗСУ ще потребують іншої техніки, аби посилити захист.

Системи ППО не зможуть максимально захистити українське небо від російських авіабомб і звести ризик їх використання до нуля. За словами Ігната, для цього необхідні сучасні літаки типу F-16.

"Ми маємо вже Patriot. І ми маємо фактично весь спектр того західного озброєння, який нам обіцяли партнери. Ну і щоб "пазл" склався, його треба доповнити ще F-16. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і взагалі вся Україна", – заявив Ігнат.

ЗРК Patriot боронять українське небо