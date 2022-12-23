Україна отримає пів мільярда доларів від Британії

Велика Британія надасть Україні 500 мільйонів доларів через проєкт Світового банку. Це кредитні гроші, але на пільгових умовах.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що позика піде на підтримку державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.

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Кредитні кошти Лондон надає на пільгових умовах під гарантії.

Термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом.

Процентна ставка – 0,25 % річних.

Гроші підуть на соцдопомогу

Марченко наголосив, що Великобританія є одним з лідерів у підтримці України в боротьбі проти російських загарбників. Завдяки цій підтримці Україна може забезпечувати фінансування пріоритетних видатків. Відтак міністр подякував за допомогу.

Сподіваємось на плідну співпрацю і наступного року, яка допоможе нам досягнути якнайскорішої перемоги,

– розповів Марченко.

Гроші спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми. Частина піде на зарплати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.