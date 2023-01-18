Канада передає Україні 200 бронемашин Senator: у чому особливість цієї техніки
Україна отримає від Канади дві сотні броньованих автомобілів Senator. Загалом спектр використання таких машин доволі широкий, тож вони суттєво посилять можливості наших воїнів на полі бою.
Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, постачання Заходом бронетехніки спрямовані на те, щоб Україна мала перевагу над противником у кількості сучасних засобів, які даватимуть можливість швидко переміщувати особовий склад.
До речі Західна бронетехніка сприятиме третій блискучій операції ЗСУ, – військовий експерт
Яке основне призначення бронемашини Senator
Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що бронемашини Senator подібні за типом до американських Stryker. Фактично це бронетранспортери, які призначаються насамперед для швидкого та безпечного переміщення особового складу.
Звичайно, що вони передбачені для вогневої підтримки. Тобто це бронеавтомобіль, який може бути оснащений великокаліберним кулеметом для знищення цілей,
– заявив Мусієнко.
За його словами, бронемашини Senator підходять як для транспортування десанту, так і для переміщення інших підрозділів піхотинців, спецпризначенців.
На що здатні бронемашини Senator
Він наголосив, що загалом спектр використання таких авто доволі широкий. До того ж не виключено, що сама навісна турель може бути обладнана іншими типами зброї, можливо і гранатометами, які даватимуть можливість також уражати інші цілі.
Взагалі допомога Україні, яка надходить у бронетехніці, постачається не стільки просто з прицілом для того, щоб відбивати атаки ворога й готуватися до контрнаступу, а з прицілом на те, що це має бути досить таки активна маневрова оборона й такий же контрнаступ,
– сказав Мусієнко.
Тобто, наголосив він, мовиться про те, щоб мати можливості для маневру, переважати над противником у кількості сучасних засобів, які даватимуть можливість швидко переміщувати особовий склад.
Постачання Україні бронетехніки: основне
- Для боротьби з російською агресією українським захисникам потрібна важка зброя. Раніше Захід не наважувався постачати її через пересторогу, що це спровокує Кремль. Однак, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, невдовзі партнери збільшать постачання важкої зброї для Києва.
- Україна вже невдовзі отримає американські броньовики Bradley. Це підтвердив уже сам президент США Джо Байден. БМП призначені для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки.
- Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це суттєво допоможе українському війську в боротьбі з агресором.