До України прямує перша партія французьких танків: яким буде їхнє головне завдання
Франція уже відправила першу партію колісних танків до України. З їхньою допомогою військові зможуть вибивати ворога з невеликих ділянок фронту і розчищати дорогу для підтягування важкої техніки.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він наголосив, що легких французьких танків недостатньо для наступу, але вони теж дуже необхідні українським збройним силам.
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За словами Гетьмана, бійці ЗСУ зможуть одразу використовувати отримані танки на полі бою, без додаткового навчання. Однак, зауважив експерт, це легкі танки, вони суттєво все ж не зможуть допомогти масованому контрнаступові. Але для локальних боїв підходять чудово.
На що здатні французькі танки
Французькі танки можуть наступати по бездоріжжю, по більш-менш непідготовлених місцях і звільняти дорогу, по якій за ними проїде важка техніка та все необхідне, повідомив експерт.
Легкі танки можуть відігнати ворога в полі, де є така дорога, на 5 – 10 кілометрів, додав Гетьман. Згодом по цій дорозі уже приїде техніка, яка потрібна для наступу, а також тили: медикаменти, провізія тощо.
Недостатньо просто вибити ворога з певної ділянки, адже він може відбити її назад. Потрібно одразу підтягувати техніку та тили на нову лінію фронту, наголосив військовий.
Гетьман про можливості французьких танків: дивитись відео
Україна отримає важку техніку від західних союзників
- Німеччина, Данія та Нідерланди планують надати Україні близько 100 танків Leopard.
- Уже відомо, що Україна отримає 31 танк M1A2 Abrams від США, 14 танків Challenger 2 від Великої Британії, 14 танків Leopard 2 від Німеччини в межах першого пакету допомоги, 14 Leopard 2 від Польщі. Однак Варшава заявила про готовність надати ще німецьких танків, а також 60 танків PT-91.
- Крім того, США та Чехія нададуть свої танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72.