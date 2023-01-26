"Україна матиме тисячі танків": на шоу Скабєєвої панікують через поставки для ЗСУ

Західні партнери нарешті ухвалили рішення про надання нашій державі танків Leopard та Abrams. На шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої визнали, що це озброєння є загрозою для окупантів.

Так, переважно російські пропагандисти вигадують безліч причин, щоб переконати громадян країни-агресорки нібито це старе озброєння. Утім, знайшлися й ті, хто визнав гірку правду, що тепер російським загарбникам буде ще важче.

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Росіяни визнали гірку правду

Один з гостей на шоу Скабєєвої власноруч розвіяв міфи російської пропаганди, які так старалися поширити посіпаки Владіміра Путіна.

Росіяни вигадали нібито територія України не підходить для бойового застосування американських танків Abrams. Водночас гість Скабєєвої заявив, що немає зручнішого місця для дії важкої бронетехніки, аніж степи на Півдні нашої держави.

Підсохне бруд: хочеш – їдь наліво, хочеш – направо, хочеш – прямо. Жодних перепон,

– визнав гірку правду гість Скабєєвої.

Натомість до Скабєєвої дійшло, що шоу йде не за планом і вона почала перебивати запрошеного гостя. Російська пропагандистка істерично почала вигукувати, що в українців начебто "нічєго нє вийдєт" та навела неабиякий аргумент – "так гаварілі пєрєд вамі".

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Гість пропагандистського шоу продовжив засипати Скабєєву аргументами та заперечувати усі спроби пропагандистської машини заспокоїти росіян. Він згадав і про міф, що нібито ці танки занадто складні в експлуатації, тому ЗСУ не зможуть їх опанувати.

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Недалека Скабєєва поспішила заявити, мовляв, хвилюватися не варто, Україна отримає усього-то щонайбільше 50 танків. Утім, навіть гості її шоу розуміють, що це лише початок і далі наша держава отримуватиме дедалі більше озброєння.

Так, російські пропагандисти й самі прогнозують подальше зростання темпів постачання західних танків Україні до понад тисячі одиниць.

Істерика росіян через танки

Після того як наші західні партнери ухвалили рішення про передачу нам танків Leopard та Abrams 25 січня, у російських телеграм-каналах розпочалася істерика. Очевидно, росіяни розуміють, що це озброєння під управлінням наших відважних воїнів здатне переламати хід війни та вигнати окупантів з наших територій.

Так, громадяни країни-агресорки бідкалися, мовляв, їх перестали боятися та закликали владу врешті почати щось вирішувати. Крім того, росіяни у звичній манері наполягали, що настав час ставити ультиматуми. Утім, вони чомусь так і не можуть зрозуміти, що вже не мають впливу для цього.

Знайшлися й більш радикально налаштовані особи. Росіяни традиційно закликали застосувати ядерну зброю. Водночас знайшлися й ті, хто більш-менш розуміє реальне положення справ у "другої армії світу". Так, одна з користувачок соцмережі порадила російським військовим "бити танк лопатою".