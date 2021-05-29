Україна першою серед держав-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства

Засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО відбулось 28 травня. Зокрема під час зустрічі, яку провели у комбінованому форматі, представили оновлений пакет Цілей партнерства для України до 2025 року.

У цьому пакеті – завдання та заходи, розраховані на найближчі 4 роки. Також перераховано сили і засоби, які Київ готує для участі у програмі "Партнерство заради миру", операціях та місіях Альянсу.

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Щодо завдань, які поставлені перед Україною, – це реформування сектору оборони і безпеки.

Українську делегацію представляв заступник міністра оборони

Засідання відбулось, як у штаб-квартирі НАТО, так і в онлайн-режимі. Українську делегацію представляв заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, а також делегати від МВС, Міноборони, ЗСУ, Мінветеранів, СБУ та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Україну назвали одним із найважливіших партнерів НАТО

Щодо делегації Альянсу, то у неї увійшли представники держав-членів, Департаменту операцій Міжнародного секретаріату НАТО, а також Міжнародного військового штабу НАТО.

Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборони,

– зазначив помічник генсека НАТО з питань операцій Джон Манза.

Петренко, своє чергою, запевнив, що Україна наближається до стандартів НАТО – посилює спроможності Міноборони та ЗСУ.

Які завдання для України окреслили під час засідання:

Трансформація системи управління ЗСУ.

Досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях.

Наступний етап узгодження документа – направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.

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