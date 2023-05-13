Від ударів по тилу до знищення важливих об'єктів: як ракети Storm Shadow допоможуть ЗСУ
Велика Британія оголосила про передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow. З таким озброєнням ЗСУ будуть влучати у тилові пункти управління Росії та військові об’єкти ворога.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, важливо знищити логістичне постачання росіян.
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Можливості ракети Storm Shadow
Юрій Ігнат зазначив, що Storm Shadow – це ракети повітряного базування, які можуть летіти на досить велику відстань. Це озброєння зможе підсилити ЗСУ.
Озброєння дозволить діставати ворога, його тилові пункти управління, його важливі військові об’єкти, склади боєприпасів, скупчення техніки і дуже багато цілей, які допомагають росіянам вести бойові дії,
– пояснив він.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що логістика є ключовим елементом для забезпечення бойових дій. Тому українським бійцям важливо знищити логістичне постачання окупантів.
Ігнат про ракети Storm Shadow: дивіться відео
Україна отримає ракети Storm Shadow
- Раніше Велика Британія оголосила про рішення передати Україні крилаті ракети Storm Shadow, які здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що питання передачі ракет перебувало в інформаційному просторі близько пів року. Коментуючи те, чи прибули ракети Storm Shadow в Україну, він сказав: "ми очікуємо, що про це хтось заявить, що вона вже є".
- Речник сказав, що не може коментувати те, чи атакуватиме Україна з допомогою Storm Shadow Кримський міст чи інші цілі.
- У Міноборони України підкреслили, що Storm Shadow зроблять досяжними ворожі цілі по всій тимчасово окупованій території України. Зокрема, носії крилатих ракет "Калібр" у Севастопольській бухті та загалом чорноморський флот, а радше флотилія, тепер будуть досяжні для ЗСУ.