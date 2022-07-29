Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72

Вогнева потужність нашої героїчної армії зростає з кожним днем. Цивілізований світ намагається надати максимальну допомогу ЗСУ для того, щоб зупинити російських окупантів.

Варварство та звірства російських окупантів мають на меті залякати українців та спонукати цивілізований світ опустити руки та не допомагати українським героям зброєю. Ворог отримав абсолютно зворотний ефект, і зовсім скоро росіянам доведеться відчути на собі потужну вогневу відповідь на свої злочини.

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Північна Македонія передала ЗСУ танки Т-72

Міністерство оборони Північної Македонії повідомило про те, що передає ЗСУ частину своїх танків Т-72. Вони вже прямують в Україну, про що свідчать чисельні відео у мережі.

Загалом на озброєнні Північної Македонії був 31 танк Т-72. Цікаво, що країна отримала їх саме від росії у 2000 році. Відомо про те, що як мінімум 8 з них вже відправили в Україну. Навіть зброя росіян готова зупиняти навалу загарбників.

Разом з тим президент Північної Македонії Стево Пендаровскі повідомив, що росія намагається втрутитися у політичне життя країни, фінансуючи окремі політичні проєкти, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в країні.

Танки Північної Македонії прямують в Україну: відео

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