Україна отримає від Світового банку 350 мільйонів доларів, – Зеленський
19 лютого 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Президент Володимир Зеленський заявив про отримання нової допомоги для України від Світового банку. Про це він говорив із головою фінорганізації Девідом Малпассом.
Зокрема, мовилося про збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору нашої держави. При цьому Малпасс відзначив успіхи України.
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Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проєкти в Україні. Дякую за 350 мільйонів доларів фінансової підтримки,
– сказав Зеленський.
Допомога від партнерів
- Євросоюз виділить Україні макроекономічну допомогу розміром 1,2 мільярда євро. Перший її транш Київ отримає наприкінці березня – на початку квітня.
- Україна також отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку. Їх спрямують на термомодернізацію міст та вуличне освітлення.
- Місія Міжнародного валютного фонду вже найближчим часом розпочне роботу в нашій державі. Програма передбачає виділення Україні 2,2 мільярда доларів кредиту.