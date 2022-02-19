Україна отримає від Світового банку 350 мільйонів доларів, – Зеленський

19 лютого 2022 , 16:25
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Володимир Зеленський у твітері

Президент Володимир Зеленський заявив про отримання нової допомоги для України від Світового банку. Про це він говорив із головою фінорганізації Девідом Малпассом.

Зокрема, мовилося про збільшення ролі Світового банку у стійкості фінансового сектору нашої держави. При цьому Малпасс відзначив успіхи України.

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Президент Світового банку відзначив економічну стабілізацію, земельну реформу та інфраструктурні проєкти в Україні. Дякую за 350 мільйонів доларів фінансової підтримки,
– сказав Зеленський.

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Автор: Оксана Княжик