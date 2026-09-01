Україна отримає відповідь, – Путін дав вказівку російській армії бити по енергетиці

Російський диктатор Володимир Путін ввечері 1 вересня пригрозив Україні новими ударами. Ворог планує атакувати енергетичну інфраструктуру.

Про це він заявив під час пресконференції пропагандистам.

Як Путін погрожує Україні?

Російський президент, відповідаючи на запитання пропагандистів, повідомив, що окупаційна армія отримала детальні вказівки стосовно підготовки та подальшого завдання масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

Вони б'ють по наших – отримають відповідь,

– заявив він.

За його словами, це буде відповідь на українські атаки по нібито цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії, зокрема на НПЗ, а також спроби великої кількості БпЛА прорвати ППО Москви й Санкт-Петербурга.

До речі, також російський диктатор висловився про переговорний процес зі США. Він заявив, що Москва виступає за переговори, які мають конкретний зміст, фактично наголосивши на необхідності предметного обговорення.

Ба більше, коментуючи нещодавній візит директора американського ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, російський диктатор заявив, що контакти між представниками спецслужб Росії та Сполучених Штатів відбуваються постійно.