NASAMS для України: у США кажуть про прогрес, але без конкретних термінів

Україна отримає від США мобільні батареї зенітних ракет ППО NASAMS. У Пентагоні заявили, що є прогрес у цьому питанні, щоправда, конкретних термінів передачі цієї зброї нашій державі поки що немає.

Зараз триває процес закупівлі відповідних батарей для України. Про це заявив високопоставлений чиновник Пентагону під час брифінгу.

Зауважте У США анонсували новий пакет допомоги Україні: Резніков заявляє про "хороші новини"

Коли Україна може отримати NASAMS

Чиновник Пентагону розповів, що не володіє повною інформацією щодо процесу надання Україні зенітно-ракетного комплексу. Однак він уточнив, що в цього процесу вже є помітний процес, адже зараз США перебувають на стадії закупівлі цих систем для нашої держави.

У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Ми просуваємося вперед в цьому питанні,

– заявив чиновник Пентагону.

Допомога США Україні

NASAMS або Норвезький зенітно-ракетний комплекс – мобільна батарея зенітних ракет для протиповітряної оборони середньої дальності. Основним призначенням комплексу є знищення ворожих повітряних об'єктів на малих та середніх висотах. Цей ЗРК охороняє Білий дім.

29 липня після розмови міністра оборони України Олексія Резнікова з американським колегою Ллойдом Остіном, у Пентагоні анонсували нову військову допомогу Україні.

Напередодні Пентагон анонсував передання Україні ще 4 РСЗВ HIMARS, 580 безпілотників Phoenix Ghost, 4 командно-штабних машин, протитанкової зброї та 36 тисяч боєприпасів.

З виділених Вашингтоном 40 мільярдів доларів на допомогу Україні залишилося 6 мільярдів, однак є ще підписаний президентом Джо Байденом ленд-ліз. У Білому домі пояснили, що він почне діяти як тільки закінчиться безплатна військова допомога Україні.

Цікаво – сенат США вимагає визнати росію країною-терористом: дивіться відео