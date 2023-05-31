Ніякої Росії: WSJ розкрив плани України та партнерів щодо саміту формули миру

Україна та її партнери планують саміт світових лідерів, щоб заручитися підтримкою умов Києва щодо припинення війни з Росією. Світові лідери планують зібратися без Росії.

Плани проведення саміту формули миру, хоча й попередні, але мають потужну підтримку з боку європейських лідерів, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер лобіює участь у саміті країн, що стали на бік Росії або відмовилися зайняти певну позицію щодо війни.

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Україна й партнери хочуть переконати незахідні країни підтримати мирний план Зеленського

"Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі", – сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що прямі переговори з Росією неможливі, поки її війська залишаються в Україні.

За його словами, Україна не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності.

Європейські чиновники заявляють, що працюють з Києвом над мирним планом України з 10 пунктів таким чином, щоб зробити його більш прийнятним для інших світових держав, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія і Китай.

Цей процес неможливий без участі всього світу, включно з лідерами країн глобального півдня,

– сказав Єрмак.

В останні місяці Київ доклав цілеспрямованих зусиль для взаємодії з такими країнами, як Китай, Бразилія та Індія. За словами Єрмака, Україна готова говорити з усіма країнами і вислуховувати їхні думки, в тому числі з представниками Китаю і Бразилії, які відвідали Україну цього місяця.

Коли може відбутися саміт

Мирний план Зеленського з 10 пунктів передбачає відновлення контролю України над своєю територією, повернення військовополонених і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Він також пропонує вирішити питання ядерної безпеки, яка, за його словами, скомпрометована окупацією Росією Запорізької АЕС, і продовольчої безпеки шляхом захисту експорту зерна, якому перешкоджає російське вторгнення.

Президент США Джо Байден та інші високопосадовці країн НАТО будуть запрошені на саміт. Зустріч, як сподіваються західні дипломати, може відбутися незадовго до щорічного саміту НАТО, що розпочнеться 11 липня.

Зустріч країн НАТО у Вільнюсі буде присвячена військовій підтримці України і майбутнім відносинам Києва з організацією.

Де може відбутися саміт щодо формули миру

За словами європейських дипломатів, на початку цього року Зеленський попросив Макрона допомогти йому з міжнародними контактами з такими лідерами, як Сі Цзіньпін.

Пізніше переговори переросли в плани організувати конференцію. Макрон запропонував провести конференцію в Парижі. Саміт також готові прийняти Данія і Швеція.

Чіткого списку учасників не складено, але протягом останніх тижнів європейські чиновники відвідали столиці провідних світових держав, прагнучи залучити до участі Бразилію, Індію, Китай та інші незахідні країни.

Один з чиновників, який брав участь в обговоренні, сказав, що вони сподіваються на присутність спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, але вони набагато менш упевнені щодо китайського лідера Сі.

Формула Зеленського має стати основою миру

Зусилля Заходу відбуваються в той час, коли інші країни, які мають набагато тісніші зв'язки з Росією, намагаються взяти на себе ініціативу в дипломатичній роботі з метою припинення конфлікту.

І Бразилія, і Китай направили мирних посланців до Москви та європейських столиць для переговорів про припинення війни. Жодна з країн не засудила вторгнення Росії в Україну, і обидві виступають за швидке припинення вогню, яке поки що залишило б під контролем Росії значну частину території України.

Мирна зустріч має на меті повернути Україну та її союзників у центр міжнародної дипломатії. Європейські чиновники прагнуть забезпечити, щоб майбутні переговори брали план Києва за дипломатичний орієнтир.

"Ніяких росіян, але всі інші будуть запрошені", – сказав один високопоставлений європейський дипломат про планування саміту.

Як виникла ідея мирної конференції

За словами європейських дипломатів, ідея конференції виникла під час розмови між Макроном і Зеленським у Парижі в лютому, коли французький лідер наполягав на тому, щоб його український колега визнав, що в підсумку необхідно буде вести мирні переговори з Кремлем.

Макрон порушив це питання перед Сі під час нещодавнього візиту до Пекіна. За словами американських та українських чиновників, ця ідея також обговорювалася цього місяця на зустрічі лідерів країн G7.

Українські високопосадовці неодноразово заявляли, що продовжуватимуть боротьбу проти Росії, якщо Москва не буде готова до мирного плану, який відкидає тимчасове припинення вогню і закликає до виведення російських військ до початку переговорів.

Росія заявила, що відкрита до мирних переговорів, але за умови, що Україна фактично визнає анексовані нею території.