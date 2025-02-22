Україна передала США нові пропозиції за угодою про корисні копалини, — Fox News

ЗМІ повідомляють, що відбувається довкола угоди про корисні копалини. Є попередні дані, хто може підписати документ від України. І це не Зеленський.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис журналістки Fox News Нани Саджаї. Вона посилається на свої джерела.

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Хто підпише угоду про корисні копалини від України

Наразі немає конкретних термінів, коли це може статися.

Джерело, що бере участь у переговорах щодо угоди про видобуток корисних копалин, повідомило мені, що українська сторона внесла свої пропозиції до тексту угоди і надіслала їх американській стороні,

– написала журналістка.

Якщо документ усе ж погодять, то угоду про рідкісноземельні метали підпишуть держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ України Сибіга.

Руслан Стефанчук повідомив, що серйозна робота над угодою про надра почнеться з 24 лютого.

Обом сторонам потрібно більше часу, йдеться в статті Bloomberg. Поки робота над документом триває. Імовірно, він буде підписаний у присутності Зеленського і Трампа.