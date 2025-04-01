Україна передає США всі дані про порушення Росією часткового припинення вогню, – Зеленський

Україна передає Сполученим Штатам всю інформацію про порушення російською стороною режиму часткового припинення вогню, що передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.

Про це зазначив Володимир Зеленський журналістам під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Укрінформ, інформує 24 Канал.

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Україна передає США інформацію про порушення Росією режиму часткового припинення вогню

Президент України наголосив, що дуже важливий моніторинг виконання тих чи інших домовленостей.

Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає, але ми зі свого боку майже щоденно, я попросив про це нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій інформацію щодо порушення Росією домовленостей не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо США і бачимо, що Америка починає по троху це розуміти,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що наприкінці березня у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори делегацій України та США. Також відбувалися перемовини американської та російської сторони.

Зауважимо, що після перемовин міністр оборони України Умєров розповів, що в Ер-Ріяді відбулися двосторонні технічні консультації між Україною та Сполученими Штатами Америки, під час яких досягнуто важливої домовленості – повна заборона ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії.