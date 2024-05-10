Україна перекидає додаткові сили на Харківщину: Зеленський розповів про ситуацію в регіоні

Володимир Зеленський повідомив, що російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Він наголосив, що наші захисники дають відсіч ворогу.

Президент повідомив, що Україна направить додаткові сили на Харківські напрямки, пише 24 Канал.

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Росія розширила операції проти України: головне зі звернення Зеленського 10 травня

Глава держави зазначив, що головна тема на сьогодні – Харківська область. Він наголосив, що Україна усвідомлює плани ворога і наші захисники роблять все, що від них залежить, аби захистити свої позиції.

Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на харківські напрямки,

– сказав президент.

Він зазначив, що Україна буде знищувати ворога і по лінії державного кордону, і по всій лінії фронту, аби зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Держава, зі свого боку, надаватиме захисникам все необхідне для захисту позицій. Однак багато залежить від постачання допомоги від партнерів.

Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так,

– додав він.

Президент зауважив, що сьогодні є нове рішення про американську підтримку. В новий пакет допомоги увійдуть артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО.

За словами Зеленського, наразі триває робота над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті.

Також він прокоментував зустріч з президенткою Словаччини, яка приїхала з візитом в Україну. Президент розповів, що вони говорили про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які країни мають здобути наступного місяця у відносинах із Євросоюзом.

Крім цього, глава держави провів кілька телефонних розмов. Під час них він особисто запросив на майбутній Саміт миру президента Аргентини, прем’єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха.

Він додав, що організація Саміту вже опрацьована.