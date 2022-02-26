Україна перемагає, – Офіс Президента про ситуацію в державі
В Офісі Президента прозвітували про ситуацію в державі – Україна не просто вистояла, Україна перемагає.
Про це повідомив Михайло Подоляк під час брифінгу 26 лютого, повідомляє 24 канал.
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Україна не просто вистояла, Україна перемагає! У нас активно працюють і Збройні сили України, і Національна поліція, і територіальна оборона. Люди вміють захищати свою державу,
– заявив Подоляк.
Михайло Подоляк також повідомив, що Президент України працює в постійному режимі. Сьогодні, як попередні дні, він буде мати велику кількість переговорів із західними партнерами.
Уряд ефективно працює над вирішенням ситуативних економічних проблем. Країна керована і контрольована,
– додав Подоляк.
Брифінг Михайло Подоляка станом на 26 лютого 7.40 ранку
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