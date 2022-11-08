Як Україна обігрує Росію в інформаційній війні: пояснення фактчекера

За вісім місяців з моменту вторгнення Росії на нашу територію, Україна чинить опір агресору не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. І в війні проти російської пропаганди українці впевнено перемагають.

Про це 24 каналу розповів фактчекер StopFake Олександр Замковой. Перемоги відбуваються завдяки роботі військово-політичного керівництва України на інформаційному фронті та ЗМІ.

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Емоційні фактори

Він вважає, що важливий вплив на формування певних наративів мають також емоційні фактори.

Україна кровоточить, вона менш озброєна, ніж Росія. Це дуже впливає емоційно, бо люди розуміють, хто тут жертва, а хто – агресор,

– зазначив співрозмовник.

Росія ж намагається скористатися цієї ситуацією собі на користь. Вона поширює культурні та історичні фейки з ціллю, щоб довести: Росія має право чинити таке з Україною.



Замковой розказав опитання, яке нещодавно будо опубліковано у Німеччині. За його результатами:

18% мешканців країни погоджуються з тим, що Путін бореться зі світовою елітою, яка за кулісами смикає за мотузки і керує світовими процесами.

19% – стверджують, що НАТО спровокувало Росію на напад на Україну.



"Ці наративи вже можуть вплинути і впливають на громадську думку, і саме з ними потрібно працювати", – зазначає аналітик.



Адже сьогодні в України є підтримка. Звичайно, постане питання про можливі перемовини, чи як далі будуть розвиватися події в Україні, такі маркери зіграють свою роль.



Європейська громадськість обов’язково про це буде говорити. І якщо зараз ці наративи вкоріняться у свідомості європейців, то потім їх думки вплинуть на серйозні рішення – і на військову підтримку України у томі числі.

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Пропаганда Росії: коротко