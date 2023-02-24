Переможемо найближчим часом – буде звільнення всієї України, – Веніславський
Верховна Рада України 24 лютого припинила дію низки міжнародних угод з Росією. У залі парламенту були парламентські делегації багатьох країн світу, які підтримують Україну у боротьбі з агресором.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. За його словами, це свідчить про те, що перемога України вже близько.
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"Ми бачимо, що світ продовжує нас підтримувати і політично, і економічно, і військово-технічно, надаючи необхідну зброю. Не сумніваємось у тому, що перемога буде найближчим часом. І вона буде такою, що забезпечить звільнення всієї нашої країни від ворога", – переконаний він.
Україна розірвала угоди з Росією щодо Азовського моря
Веніславський зазначив, що Верховна Рада припинила дію останніх угод з Росією щодо Азовського моря та Керченської протоки. Країна не дотримується жодних міжнародних забов'язань, а норми міжнародного права для неї – це підстави для пропагандистських заяв.
Ми зараз рвемо всі правові ниточки, які нас будь-коли пов’язували з країною-агресоркою, які передбачали певну співпрацю, спільні військові дії, розв'язання питань судноплавства. Ми бачимо, що Росія ухвалює ті рішення, які їй вигідні,
– підкреслив він.
Представник президента у парламенті пригадав, що Росія оголосила Азовське море своєю внутрішньою водоймою. Це не відповідає ні міжнародним нормам, ні умовам угод, які вже денонсувала Верховна Рада.
"Тому ми системно підчищаємо будь-які міжнародні зв’язки з Росією. Їх бути не може. У майбутньому ми повинні керуватися нормами міжнародного права, які є загальновизнаними, і реалізація яких буде забезпечувати міжнародна спільнота", – наголосив Веніславський.
Веніславський про припинення угод з Росією: дивіться відео
Рада денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря
- Верховна Рада 24 лютого денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Зокрема мовиться про співпрацю у використанні моря і Керченської протоки, а також ще одну угоду. Обидва законопроєкти підтримали понад 300 нардепів.
- Мовиться про договори: №0182 – Договір між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки; №0183 – вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва. Цю групу створили на початку 2001 року, але після окупації Росією Криму вона фактично перестала існувати.
- Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки підписали 24 грудня 2003 року у Керчі. Він набув чинності 23 квітня 2004 року.
- Очевидно, що договір втратив будь-який сенс, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ба більше, у Морській доктрині Росії від 31 липня 2022 року взагалі немає пункту про міжнародно-правове регулювання використання Керченської протоки. Держава-агресор нахабно розглядає протоку як "одноосібний" морський простір".