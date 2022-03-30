Україна переписує історію світу, показує, що можна бути сміливими, – Подоляк
30 березня 2022 , 18:34Читать новость на русском
Героїчний спротив України надихнув увесь світ. Наш хоробрий народ показав, що готовий давати відсіч тим, хто прийшов зі зброєю на наші землі
Увесь цивілізований світ в захваті від того, як Україна протистоїть російським окупантам. Ніхто навіть не уявляв, що в нашої армії та народу є такий неймовірний ресурс хоробрості та єдності.
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Україна пише історію світу
На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, хоробра відсіч України – це подія не локального, а світового масштабу.
Україна глобально показує, що можна бути сміливими і не відходити від свого, вона переписує історію світу,
– сказав він журналістам.
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