Україна перетнула позначку в 100 виготовлених ракет, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про успіхи української оборонної промисловості. Наша держава змогла перетнути позначку в 100 виготовлених ракет.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення президента України в його телеграм-каналі.

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Що розповів Зеленський про вироблення українських ракет

Український лідер зазначив, що наша оборонна промисловість перетнула позначку в перші сто одиниць ракетного озброєння цього року.

Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати,

– сказав Зеленський.

Президент також підтвердив, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України.

Окрім того, Зеленський зазначив, що цього дня заслухав доповідь Олександра Камишіна. За словами президента, Україні в цьому році вдалося вийти на суттєві результати в кількох напрямах.

"Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину", – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що і всі інші галузі оборонної промисловості Україна також буде нарощувати.

До слова, у жовтні Володимир Зеленський на відкритті Міжнародного форуму оборонних індустрій заявляв про успішні льотні випробування нової української балістичної ракети. Водночас деталей щодо цього виду озброєння глава держави не навів.

Тоді ж президент наголосив, що наші захисники вже застосовують абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також працюють й інші види українських далекобійних дронів, морські дрони та ракети "Нептун".

Про те, що в України на озброєнні вже є гібридна ракета-дрон "Паляниця", Володимир Зеленський розповів у серпні цього року. Тоді ж глава держави проінформував, що нашій державі вдалося вперше застосувати цей тип озброєння.