Україна перейде у режим paperless через три місяці, – Шмигаль

8 серпня 2021 , 17:33
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Джерело:

Денис Шмигаль у фейсбуці

Денис Шмигаль заявив, що невдовзі в Україні усі публічні державні послуги повністю перейдуть у режим paperless. За його словами, це станеться протягом наступних трьох місяців.

Прем'єр-міністр пояснив, що тоді жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки. Оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах.

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Україна перейде у режим "без паперів" через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн,
– зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що перехід у режим paperless допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову під час їхнього отримання.

  • За його словами, Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.
Зверніть увагу! Верховна Рада 15 липня ухвалила в цілому законопроєкт про особливості надання електронних публічних послуг (про режим "без паперів" – paperless).
Автор: Олег Васьків