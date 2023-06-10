Україна перейшла до наступальних дій, – Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що в Україні ведуться контрнаступальні та оборонні дії. За його словами, військові командувачі на фронті "налаштовані позитивно".
10 червня під час брифінгу Володимир Зеленський підтвердив, що Україна проводить контрнаступальні дії. Про це пише 24 Канал.
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Україна проводить контрнаступ
Під час спільного брифінгу Зеленського з прем'єром Канади Джастіном Трюдо журналістка попросила президента України прокоментувати слова Путіна про те, що ЗСУ пішли у контрнаступ. Зеленський вважає цей випадок доволі цікавим – якщо Путін сказав про контрнаступ України, отже розуміє, що Росії недовго залишилось. Водночас він підтвердив, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції.
Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально,
– сказав Зеленський.
Водночас він закликав не довіряти телеграм-каналам, а особливо Путіну. Передусім треба довіряти нашим захисникам.
Довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі настроєні позитивно. Так Путіну і передайте,
– заявив президент.
Що передувало
- 9 червня Путін виліз з бункера та вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що Україна пішла в наступ, але нібито "не зможе досягти поставленої мети". Вочевидь, так він бодай якось хотів заспокоїти росіян.
- Натомість впродовж тієї доби наші захисники просунулись на 1 400 метрів на Бахмутському напрямку. Сили оборони завдають ударів по ворожих позиціях та контратакують. Проте росіяни відступати не хочуть та намагаються бити по українських позиціях. Впродовж 9 червня окупанти завдали 8 авіаударів та 330 разів обстріляли позиції Сил оборони та населені пункти ствольною реактивною артилерією.
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що контрнаступ ЗСУ буде ефектним та ефективним.
- Тим часом у Міноборони закликають українців до інформаційної тиші, наголошуючи, що контрнаступ починається не у соцмережах.