Україна – перша в світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, – СтратКом

Зранку 21 листопада Росія запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Україна стала першою країною, проти якої застосували таку ракету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення СтратКом ЗСУ.

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Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету

Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.

Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету,

– ідеться в повідомленні СтратКому.

Там наголосили, що "ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами".

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Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія вкотре здійснила атаку на Україну. Повідомляється, що під час неї було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Пуск був здійснений з Астраханської області Росії. Про це повідомляли в Повітряних силах.

Міжконтинентальну балістичну ракету росіяни спрямували на підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра у період з 5:00 до 7:00 ранку.

У мережі припускають, що пуск був здійснений приблизно о 5:12 з 4-го Державного центрального міжвидового полігону Росії "Капустин Яр" в Астраханській області. Відповідно до даних моніторингових каналів, це могла бути нова російська ракета РС-26 "Рубеж" середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М". Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Додамо, що у сьогоднішньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що нинішньою атакою Росія укотре продемонструвала, наскільки вона не поважає Україну, нашу гідність, свободу та життя людей.

Водночас перше застосування міжконтинентальної балістичної ракети свідчить також і про страх Росії.

"Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б іще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї", – наголосив президент України. Коментуючи цинічну атаку, Зеленський наголосив, що наразі тривають усі необхідні експертизи.