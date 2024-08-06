Уперше в історії воєн: Україна придумала, як здалеку насолити ворогу

Генеральна мета усіх ударів далекобійними БпЛА-камікадзе Сил оборони України по цілях у Росії – це перенесення війни на територію держави-агресорки усіма доступними силами та засобами.

Ефективність нового формату

Одна із проміжних цілей такої тактики – придушення активності російської тактичної авіації за допомогою цих самих дронів-камікадзе.

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Оскільки до цього моменту ніхто схоже завдання у світі, по суті, не виконував, то Україні доводиться і тут бути першою у світовій історії воєн, тому й формат ударів доводиться теж віднаходити емпірично.

Емпірична практика показала, що найбільш ефективним у поточних умовах може бути спосіб бити саме по інфраструктурі забезпечення авіації на ворожих летовищах. Розрахунок тут простий: якщо на летовищі немає можливості готувати літаки до вильотів та обслуговувати після вильотів, то більше тут літати не можна.

Для опису такого формату застосування наших БпЛА-камікадзе цілком підходить фраза із старого-доброго анекдоту: "Якщо я літати не буду, то ніхто тут літати не буде".

Іноді ефективність цього формату злітає буквально до небес, залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі "Морозовськ" після нальоту 3 серпня це таки підтвердять.

Є й інше, не настільки ефектне, але також ефективне підтвердження успішності тактики далекобійних ударів дронами Сил оборони України. В армії США публічно заговорили про те, що їм теж треба свій аналог "Шахеда", щоб забезпечити масовість ураження і заодно поставити ворога в ситуацію, коли йому треба витрачати зенітні ракети вартістю в мільйони доларів на дешеві дрони вартістю в кілька десятків тисяч доларів.