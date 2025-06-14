Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну"
Україна та Росія домовилися про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених. Україна виконала свої зобов'язання.
Росія отримала назад своїх поранених віськовополонених прямо з лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Проєкт "Хочу жить".
Дивіться також Важкохворі, молодь і ті, хто в полоні з 2022 року: хто повернувся в рамках нового обміну
Київ виконав свої зобов'язання щодо спрощення процедури обміну полоненими
Україна та Росія домовилися не лише про повернення з полону всіх військовополонених з обох сторін, які мають тяжкі поранення чи захворювання, а також у віці до 25 років, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.
В рамках цього обміну до Росії повернулися її поранені військові безпосередньо з лінії фронту.
Україна давно наголошує на тому, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм та поранень, отриманих внаслідок бойових дій, потребує спеціалізованого, дорогого та тривалого лікування та реабілітації,
– зазначили у дописі.
Критично важливо, аби поранені військовополонені отримали своєчасну медичну допомогу. Це важливо для збереження їх життя та здоров'я. І це пострібно робити поза місцями утримання військовополонених. Тому українська сторона виступає за негайний обмін поранених полонених, а не утримання їх місяцями чи навіть роками.
Кілька днів тому Україна виконала свою частину зобов'язань: поранені російські військові отримали медичну допомогу та були передані російській стороні вже за кілька днів.