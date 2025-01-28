УКР РУС
28 січня 2025, 19:46
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Україна під атакою "Шахедів": де існує небезпека зараз

Дар'я Смородська

Російські війська розпочали чергову атаку дронами-камікадзе по території України. У Повітряних силах повідомляють про рух безпілотників та про небезпеку для кількох областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців реагувати на тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття. Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Курська.

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19:53, 28 січня

Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.

19:45, 28 січня

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

19:38, 28 січня

У Сумській та Чернігівській областях існує загроза застосування ударних БпЛА.

БпЛА рухається в північній частині Сумщини, курс західний.