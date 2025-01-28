Україна під атакою "Шахедів": де існує небезпека зараз

Російські війська розпочали чергову атаку дронами-камікадзе по території України. У Повітряних силах повідомляють про рух безпілотників та про небезпеку для кількох областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців реагувати на тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття. Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Курська.

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