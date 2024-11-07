Україна під атакою "Шахедів": тривогу оголосили в Києві
Вечері 7 листопада російські загарбники випустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.
Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.
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В Одеській області ППО працює по розвідувальному БпЛА. Також летить БпЛА з акваторії Чорного моря. В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що на Київщині по безпілотниках працює ППО. Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників: Вектор – Житомирська область. Рух ударних БпЛА: У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку. Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку. Перші ворожі дрони у повітряному просторі держави зафіксували близько 18:20. Російські дрони перетнули кордон в південній частині Сумської області та тримали курс південно-західний.
Карта повітряних тривог
Повітряна тривога у Києві
Скілки дронів фіксують у повітряному просторі
В Одеській області ППО працює по розвідувальному БпЛА. Також летить БпЛА з акваторії Чорного моря.
В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що на Київщині по безпілотниках працює ППО.
Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників:
Вектор – Житомирська область.
Рух ударних БпЛА:
У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.
Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.
Перші ворожі дрони у повітряному просторі держави зафіксували близько 18:20. Російські дрони перетнули кордон в південній частині Сумської області та тримали курс південно-західний.