Україна під атакою "Шахедів": тривогу оголосили в Києві

7 листопада 2024, 21:46
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Автор: Анастасія Лукашевська

Вечері 7 листопада російські загарбники випустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.

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22:26, 07 листопада

В Одеській області ППО працює по розвідувальному БпЛА. Також летить БпЛА з акваторії Чорного моря.

22:00, 07 листопада

В Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що на Київщині по безпілотниках працює ППО.

21:47, 07 листопада

Карта повітряних тривог

21:44, 07 листопада

Повітряна тривога у Києві

Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників:

  • 1х БпЛА вектором на Бровари.
  • 3х БпЛА через Чорнобильську ЗВ.

Вектор – Житомирська область.
 

21:43, 07 листопада

Скілки дронів фіксують у повітряному просторі

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
21:01, 07 листопада

У Повітряних силах попередили про рух  БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку. 

20:50, 07 листопада

Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.

18:41, 07 листопада

Перші ворожі дрони у повітряному просторі держави зафіксували близько 18:20. Російські дрони перетнули кордон в південній частині Сумської області та тримали курс південно-західний.