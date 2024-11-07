Україна під атакою "Шахедів": тривогу оголосили в Києві

Вечері 7 листопада російські загарбники випустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.

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