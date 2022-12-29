Україна підготувала Путіну багато сюрпризів: у чому прорахувався Кремль

Цинічна війна, яку Росія розв'язала проти нашої держави нагадує процес, коли під високим тиском з граніту утворюється алмаз. Сьогодні Україна – це дуже міцний сплав, який неможливо зруйнувати.

Таку думку 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, є багато показників на основі яких можна це стверджувати.

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Путін має дефіцит зрадників в Україні

Яковенко зазначив, що одним з таких показників є те, що сьогодні в Україні немає серйозних політичних сил, які закликали б до переговорів з Росією. Ба більше, російському диктатору Владіміру Путіну не вистачає зрадників на території нашої держави.

Так, очільник Кремля має дуже обмежений вибір серед колаборантів. Настільки, що йому довелося назначати Кіріла Стрємоусова та Владіміра Сальдо, яких і "показувати незручно", гауляйтерами.

Виявилося, що є дефіцит зрадників. Це дивно, тому що у Путіна ніколи не було проблем зі зрадниками,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

За його словами, російському диктатору навіть колишнього канцлера Німеччини "вдалося купити за кубометр газу". Крім того, він скуповував по всьому світу так званих експертів.

Яскравим прикладом цього є "Валдайський клуб", а також різні спортивні асоціації. Однак з Україною у Путіна не виходить це зробити, хоч він і має гроші, щоб платити.

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Хотів "п'яту колону" в Україні, а лишився ні з чим

Одним з найбільших розчарувань російського диктатора після повномасштабного вторгнення в Україну, окрім того, що його армія виявилася аж ніяк не "другою армією світу", став проєкт Віктора Медведчука. Він передбачав створення в нашій державі "п'ятої колони".

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Так, через Медведчука та інших осіб очільник Кремля вклав величезні кошти у втілення задуманого. Втім, куди поділися ці гроші залишається таємницею.

"Ці гроші кудись поділися, адже жодної "п'ятої колони" не виявилося, адже на це був розрахунок значною мірою. Тобто дуже багато сюрпризів Україна приготувала світу та насамперед Путіну", – підсумував російський опозиційний журналіст.