"Разом завжди сильніші": Україна підписала безпекові угоди ще з 3 країнами
Джерело:Володимир Зеленьский
Президент України Володимир Зеленський оголосив про важливі кроки в зміцненні безпеки країни завдяки підтримці Іспанії, Бельгії та Португалії. Він зазначив, що ці країни підтвердили свою відданість інтеграції України в європейський простір та уклали нові безпекові угоди.
Зеленський підкреслив значущість спільних проєктів у виробництві зброї, техніки та боєприпасів, а також наближення застосування F-16 українськими військовими. Ці заходи значно посилять здатність України захищати своє населення.
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Іспанія, Бельгія та Португалія підтримали Україну
Ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України, ще три принципові підтвердження нашого орієнтира – повної інтеграції України в європейський простір,
– заявив Зеленський.
Президент висловив вдячність Іспанії, Бельгії та Португалії за нові рішення на підтримку України, її захисту, дипломатії та спільної економічної роботи, особливо в оборонно-промисловому комплексі.
"Разом завжди сильніші!", – додав Зеленський.
Україна може підписати безпекову угоду із США
- Андрій Єрмак на брифінгу повідомив, що найближчим часом буде підготовлена безпекова угода зі США, яка дозволить українському та американському президентам підписати історичний документ.
- Він зазначив, що раніше мало хто вірив у можливість укладення такого безпекового документа, погодженого у Вільнюсі.
- Очільник Офісу президента заявив, що це буде історична мить, коли Україна та США зможуть підписати безпекову угоду.