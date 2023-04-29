Україна планує контрнаступ, зокрема для повернення Криму, – Зеленський

Україна планує контрнаступ – Силам оборони вдасться відбити наступ окупантів, а також повернути Кримський півострів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю скандинавським журналістам. Український лідер зауважив, що успіх контрнаступу значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї.

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Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення,

– сказав він.

Він також зазначив, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію.

"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", – сказав Президент України.

Зеленський застеріг від затяжної війни

Президент не повідомив інших деталей чи дат контрнаступу. Водночас застеріг, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями.

Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни,

– сказав Зеленський.

Попередньо президент наголосив, що для контрнаступу українська армія потребує далекобійної зброї, авіації та артилерії. Така підтримка необхідна для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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