Україна платить високу ціну у війні з Росією: який вибір є у двобої
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Не зупиняємось. Рухаємось далі. До перемоги! Війна – це дуже важке випробування.
Тим більше така, як веде зараз Російська Федерація проти України. Але нічого немає вічного в цьому світі. І це мине.
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Задача України
Наша задача – мужньо пройти цей шлях і відстояти свою державу. Так, ми платимо високу ціну – життя наших людей. Так, нам всім дуже боляче чути щодня новини про попадання російських ракет в цілі та про загиблих.
Так, хочеться закрити очі, вуха і десь перечекати це безумство. Але вибір у цьому двобої невеликий – або ми їх, або вони нас.
Втрата людей і тимчасова окупація територій – це неминучі обставини у такій важкій війні.
Важливо Далі так тривати не може: треба діяти на випередження
Разом з тим, ми:
- завдаємо великих втрат ворогу;
- максимально, наскільки це можливо, стримуємо просування ворога;
- звільняємо зайняті ворогом території.
Тому, тільки спільна проактивна позиція і нас нічого не повинно зупиняти чи ослабляти на шляху до перемоги.
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