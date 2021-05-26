Україна почала евакуацію своїх громадян з Сектору Гази: відео

Міністерство закордонних справ України 25 травня розгорнуло операцію з евакуації наших громадян із Сектору Гази. Бажання евакуюватися висловили понад 100 українців.

За останніми даними, українці вже пройшли кордон з Єгиптом. Тепер на автобусах їх доставлять до Каїрського міжнародного аеропорту.

Важливо Кулеба обговорив евакуацію українців із Сектору Гази з очільником МЗС Єгипту

Кого евакуйовують із Сектору Гази

У переважній більшості бажання евакуюватися висловили понад 100 українців – це жінки з дітьми. Переважно це дружини чоловіків-палестинців, які свого часу вчились в Україні, знайшли тут кохання і набули українського громадянства.

Евакуюватися їх змусила непроста ситуація у Секторі Гази та постійні обстріли. Як пишуть ЗМІ, дехто з них під час військової операції втратив свої домівки, тож, їм вже фактично немає чого втрачати.

Евакуація українців із Сектору Гази: дивіться відео

Чому українців не евакуювали раніше

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, евакуацію українців з Сектора Гази затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна вже давно готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.

Що відбувається у Секторі Гази

На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.

Перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази ХАМАС почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.