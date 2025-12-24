24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Авіабаза в Бельбеку давно вже так не палала

Ударні безпілотники, якими керувала СБУ, завдали удару по авіабазі Бельбек в окупованому Росією Криму, що 240 кілометрів від лінії фронту на Півдні України.

За даними СБУ, дрони збили два винищувачі Су-27 російських ВПС та знищили щонайменше один з них. Знімки екрана з відеозаписів дронів, схоже, підтверджують факт влучань. Повідомляється, що один із двомоторних надзвукових Су-27 був повністю озброєний та готувався до зльоту, коли дрон налетів на нього.

СБУ стверджувала, що снаряд також влучив у диспетчерську вежу в Бельбеку. Пошкодження вежі може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Це був другий наліт СБУ на Бельбек за три дні. 18 грудня безпілотники СБУ завдали удару по розлогій авіабазі, уразивши винищувач-перехоплювач МіГ-31, зенітно-ракетний комплекс "Панцир" та три радари. "Знищення компонентів цієї ешелонованої системи значно послаблює оборону та військові можливості противника на кримському напрямку", – заявила СБУ.

З травня 2024 року Бельбек – одна з трьох найзавантаженіших авіабаз Росії в Криму – не палала так яскраво. 15 та 16 травня 2024 року українські війська обстріляли Бельбек балістичними ракетами ATACMS американського виробництва, знищивши три літаки.

Різниця між нальотом 2024 року та нещодавнім полягає в тому, що попередні атаки не можна було повторити через нестачу ракет дальністю 300 кілометрів. Але Україна має вдосталь далекобійних ударних безпілотників і може продовжувати завдавати ударів по Бельбеку так, як вона це робила останніми днями.

Як розвивалася українська кампанія з використання безпілотників над Кримом?

У Бельбеку базується 38-й винищувальний авіаційний полк російських ВПС, що входить до складу 27-ї змішаної авіаційної дивізії, літаки якої розкидані по кримських базах.

Ще у 2021 році Бельбек був найважливішою російською авіабазою в Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су-27 та Су-30 з 38-го винищувального авіаційного полку, також контингент із десятка винищувачів-бомбардувальників Су-34 і низка літаків та гелікоптерів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Деякі покинуті винищувачі МіГ-29 українських ВПС, захоплені росіянами у 2014 році, виконували роль пасток на віддалених перонах бази.

Літаки, що злітають з Бельбека, прикривають російські наземні війська та бомбардують українські війська по всьому Півдню України. Недарма, отримавши першу невелику партію наземних ракетних комплексів ATACMS, українська армія одразу взяла на приціл Бельбек.

Ракети сипалися градом, розкидаючи тисячі суббоєприпасів розміром з гранати. Після нальотів у травні 2024 року комерційні супутникові знімки підтвердили значні руйнування в Бельбеку. Су-27, два МіГ-31, радар та імітатор МіГ-29 згоріли дотла.

Але українці так і не отримали більше кількох десятків ракет ATACM і не змогли випустити їх усі по Бельбеку. На базі було досить безпечно протягом наступного року, за винятком епізодичних і мінімально руйнівних нальотів дронів. Допомогло те, що росіяни побудували на базі кілька укріплених укриттів, які мали б витримувати удари більшості дронів.

Цього місяця ситуація змінилася, оскільки українські безпілотники влучають сильніше, частіше та точніше. Літаки у безпеці, коли заховані у своєму укріпленому укритті – небезпека приходить, коли вони виїжджають на злітну смугу з екіпажем на борту та боєприпасами під крилом. Так українські оператори і збили МіГ-31 та один із Су-27 цього місяця, коли літаки готувалися до зльоту.

Це вказує на значний прогрес в українському спостереженні за Кримом. Українська кампанія з використання безпілотників над Кримом проходила поетапно і зараз вступає у свою найбільш руйнівну фазу. Протягом більшої частини минулого та цього року оператори безпілотників зосереджували свою смертельну увагу на російських засобах ППО: радарах, стаціонарних ракетних майданчиках, мобільних пускових установках і гарматах.

Зменшивши засоби ППО, оператори перемкнули увагу на російські літаки, припарковані в Бельбеку, Саках, Качі та інших авіабазах. З серпня українські безпілотники збили щонайменше 14 припаркованих літаків та гелікоптерів, ймовірно, знищивши більшість із них.

Атаки дронів не припиняються. Україна може й не мати більше систем ATACMS. Але вона планує придбати 30 тисяч далекобійних ударних дронів цього року і, можливо, ще більше у наступному році.