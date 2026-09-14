Україна погодилася не завдавати ударів по об'єктах російської енергетики, – Трамп

Київ ухвалив рішення утриматися від атак на об'єкти російської енергетичної інфраструктури. Москва нібито погодилася на те саме. Такі кроки, вочевидь, свідчать про готовність до енергетичного перемир'я.

Про рішення сторін повідомив Дональд Трамп.

Що відомо про згоду сторін не атакувати енергетику?

За словами очільника Білого дому, Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Росія також погодилася дотримуватися цього.

Зазначимо, буквально нещодавно Трамп говорив, що просив Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. За його словами, українські атаки на російські нафтопереробні заводи скорочують світові запаси пального.

Власне, у своєму дописі про досягнення згоди між Києвом та Москвою, президент США також підкреслив, що зростання світових цін на дизельне пальне, мовляв, здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном.

Варто нагадати, що сам Зеленський дійсно говорив про готовність припинити атаки на енергетику в разі, якщо Росія піде на дзеркальні кроки. До того ж, це питання, ймовірно, додатково обговорюватимуть лідери України та США 21 – 23 вересня у Нью-Йорку.

При цьому, напередодні, на Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї Росії спалахнула пожежа. На супутникових знімках видно густий дим, а осередок займання розташований біля резервуарів. 13 вересня Сили оборони України атакували цей завод. За даними ГУР, внаслідок удару були пошкоджені основна установка з переробки нафти та резервуари.