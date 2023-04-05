Київ і Варшава ведуть перемовини щодо спільних підприємств для виробницва зброї та боєприпасів

Україна та Польща збираються спільно виробляти зброю та боєприпаси. Підписали відповідні документи.

Ми обговорили з нашими партнерами виробництво зброї та боєприпасів, передає 24 Канал. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Польщі Матеушом Моравецьким.

До речі Від ППО до МіГів і БТРів: Польща надасть Україні новий пакет військової допомоги

Підписали меморандуми

У присутності Зеленського та Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві підписали 2 документи щодо відбудови України та озброєння.

Мовиться про спільне виробництво 125-міліметрових танкових боєприпасів. Прем'єр зазначив, що поляки знають велику цінність свободи та солідарності, тому підтримують українців у їхній боротьбі.

Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні,

– сказав Моравецький.

Зеленський додав, що мовиться не лише про підтримку, а й про співпрацю. Для Києва це також пріоритет.

Допомога Польщі

У Польщі під час візиту Зеленського 5 квітня підписали протокол щодо постачання оборонної техніки Україні.

Український президент розповів, що до пакету допомоги увійдуть БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО Piorun, МіГи та інше озброєння.