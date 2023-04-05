Київ і Варшава ведуть перемовини щодо спільних підприємств для виробницва зброї та боєприпасів
Україна та Польща збираються спільно виробляти зброю та боєприпаси. Підписали відповідні документи.
Ми обговорили з нашими партнерами виробництво зброї та боєприпасів, передає 24 Канал. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Польщі Матеушом Моравецьким.
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Підписали меморандуми
У присутності Зеленського та Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві підписали 2 документи щодо відбудови України та озброєння.
Мовиться про спільне виробництво 125-міліметрових танкових боєприпасів. Прем'єр зазначив, що поляки знають велику цінність свободи та солідарності, тому підтримують українців у їхній боротьбі.
Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні,
– сказав Моравецький.
Зеленський додав, що мовиться не лише про підтримку, а й про співпрацю. Для Києва це також пріоритет.
Допомога Польщі
У Польщі під час візиту Зеленського 5 квітня підписали протокол щодо постачання оборонної техніки Україні.
Український президент розповів, що до пакету допомоги увійдуть БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО Piorun, МіГи та інше озброєння.