Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї

Польща стала дуже потужним другом України, який робить усе можливе, щоб допомогти нам здолати російських окупантів. Стосунки між нашими країнами розвиваються дуже активно.

Візит до України здійснила делегація уряду Польщі на чолі з Головою Ради міністрів Матеушем Моравецьким. Польща вкотре запевнила, що підтримує рух України до НАТО та ЄС, а також заявила про готовність налагоджувати співпрацю в усіх можливих сферах.

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Спільне підприємство з виготовлення зброї

За підсумками зустрічі сторони підписали кілька важливих документів. Зокрема, Польща буде допомагати Україні в розвитку громад. Також йдеться про впровадження європейських практик використання європейських фондів.

Наші міністерства енергетики будуть працювати над тим, щоб інтегрувати Україну в енергетичні проєкти Європи. Важливих домовленостей вдалося досягнути й в оборонній сфері.

Зокрема, сторони погодили активну співпрацю між підприємствами та будівництво спільного заводу, на якому будуть виготовляти зброю та військову техніку.

Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї,

– заявив український прем'єр Денис Шмигаль.

Війна Росії проти України: останні новини

Контрнаступ героїчних воїнів ЗСУ вдається проводити контрнаступ на Херсонщині. Як повідомили у Міністерстві оборони, від російських окупантів вдалося звільнити кілька населених пунктів.

США погодили надання Україні нового пакета військової зброї. ЗСУ отримають багато зброї для ефективного протистояння російським окупантам.

Українським воїнам на Луганщині вдалося неможливе. Попри постійні обстріли та небезпеку їм вдалося доставити гуманітарну допомогу в Гірську громаду, а також евакуювати 9 мирних людей.

Артилерія ЗСУ завдала просто фантастичного удару російським окупантам у Лимані. Ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін приїхав у місто разом з десятками кадирівців. Атака наших героїв – і 40 кадирівців на чолі з підполковником Дімаєвим вже на концерті Кобзона. Пушилін отримав поранення, про важкість якого наразі нічого не відомо.

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