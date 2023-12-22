Україна й Польща узгодили дії для розблокування кордону

Постійне блокування кордону польськими перевізниками, яке час від часу призупиняється і поновлюється, завдає Україні величезних збитків. Через нього потерпають і європейські країни. Втім, увечері 22 грудня стало відомо, що Україна й Польща узгодили план для розблокування кордону.

До Києва приїхав Павел Ганцаж, новий заступник міністра інфраструктури Польщі. Він заявив, що вдалося досягнути прориву в переговорах. 24 Канал розкаже деталі.

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План із розблокування кордону вже є

Ганцаж зустрівся із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури України. Увечері мовилося про те, що вони узгоджують останні деталі. А вже за кілька годин повідомили, що Мінвідновлення спільно з новим керівництвом міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Україна бореться. Але є також інтереси підприємців, які переживають за своє існування і за те, що їх витіснятимуть з цього транспортного ринку. Ми намагаємося вирішити цю проблему,

– сказав Ганцаж.

Також він повідомив: міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак перебуває на прямому контакті з протестувальниками. "Сьогоднішня зустріч мала принести прорив – реалізацію найважливішого для польської сторони", тобто вимог підприємців, висловився Ганцаж.

Коли розблокують кордон між Україною та Польщею

Ганцаж сподівається, що Даріуш Клімчак зустрінеться перед Різдвом із комітетом протестувальників, і вже до Різдва вдасться вирішити проблему.

В українському міністерстві зазначили, що на зустрічі вдалося погодити спільні позиції, щоб розблокувати кордон. "Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації", а наступним етапом мають стати перемовини на рівні міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників – тобто те, про що говорив Ганцаж.

"Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється", – уточнили в українському міністерстві. Також там повідомили: Міністерство відновлення України вітає бажання польських урядовців піти на діалог задля розблокування кордону. Рішення, над якими працюють обидві країни, будуть сприяти вільному руху експорту та імпорту через кордон.

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