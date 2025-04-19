"Україна – понад усе": Буданов показав зворушливе відео з воїнами після обміну полонених

Сьогодні, 19 квітня, Україна повернула з російського полону 277 військових. Це вже 63-й обмін полоненими.

У Головному управлінні розвідки показали відео з бійцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ГУР МО Кирила Буданова.

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Що відомо про обмін полоненими

Буданов каже, що 277 українських родин сьогодні почули омріяну звістку про повернення їхніх рідних та близьких. Він подякував їм за мужність і віру та привітав звільнених захисників.

277 військових повернули з російського полону: відео Кирила Буданова

За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого повернено 246 воїнів, ще 31 людину вдалося визволити поза ним. Більшість військових чекали на обмін ще з 2022 року. Вперше за довгий час вони зможуть зустріти Великдень зі своїми близькими.

Він зазначає, що додому повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Лубінець додає, що більшість із них є молодими хлопцями. А також наголошує, що сьогоднішній обмін став можливим завдяки зусиллям українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, та сприянню міжнародних партнерів.

Він подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в поверненні українців, висловив вдячність нашим воїнам за те, що вони витримали, а їхнім родинам – що не втратили надії. Омбудсман закликав усіх, хто чекає, продовжувати вірити та запевнив, що Україна робить все, аби повернути кожного і кожну.