Україна попросила у Німеччини системи протиракетної оборони, – ЗМІ

Україна нібито направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.

Україна просить зброю у Німеччини

За даними видання, всі спроби Києва марні. Проти надання озброєнь Україні буцімто виступає німецький міністр закордонних Гайко Маас.

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Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї. Однак у Християнсько-демократичному союзі немає єдності щодо цього.

Постачання зброї у регіон конфлікту завжди потрібно оцінювати критично,

– сказав член комітету з оборони Тобіас Лінднер.

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