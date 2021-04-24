Україна попросила у Німеччини системи протиракетної оборони, – ЗМІ

Україна нібито направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.
Джерело:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Україна просить зброю у Німеччини
За даними видання, всі спроби Києва марні. Проти надання озброєнь Україні буцімто виступає німецький міністр закордонних Гайко Маас.
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Водночас міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що має відкриту позицію у питанні постачання зброї. Однак у Християнсько-демократичному союзі немає єдності щодо цього.
Постачання зброї у регіон конфлікту завжди потрібно оцінювати критично,
– сказав член комітету з оборони Тобіас Лінднер.
Позиція Німеччини у загостренні біля кордону України
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ситуація у тимчасово окупованому Донбасі та в Криму "більш ніж тривожна". Проте політикиня вважає, що Європейському Союзу слід підтримувати діалог з Росією попри всі розбіжності.
- Водночас Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна відвести свої війська від кордону України.
- Маас казав, що до загострення ситуації на Донбасі призведе заборона будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".