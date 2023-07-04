Україна посилює північний кордон "у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС"

4 липня 2023, 16:57
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Джерело:

Сергій Наєв

Українські військові посилюють північний кордон країни у зв'язку із загрозою теракту на Запорізькій атомній станції. Мова про збільшення кількості особового складу і техніки.

Про рішення повідомив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що роботу на цьому напрямку не припинялась відтоді, як було вибито ворога з Півночі. 

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У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою,
– зазначив Сергій Наєв. 

За його словами, наразі активно будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Ми вивчили ворога і готові захищатись 

Командувач додав, що українська розвідка працює ефективно. Ба більше, "ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів".

"Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", – наголосив Наєв. 

Довідка щодо ситуації на Запорізькій АЕС. 4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на станції.

Що цьому передувало 

  • 30 червня Президент Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК Півночі Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю. 
  • Попередньо стало відомо про те, що у Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч вагнерівців. 
  • 29 червня Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися, оскільки окупанти постійно ведуть обстріли.
Автор: Анастасія Лукашевська