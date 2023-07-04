Україна посилює північний кордон "у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС"

Українські військові посилюють північний кордон країни у зв'язку із загрозою теракту на Запорізькій атомній станції. Мова про збільшення кількості особового складу і техніки.

Про рішення повідомив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що роботу на цьому напрямку не припинялась відтоді, як було вибито ворога з Півночі.

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У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою,

– зазначив Сергій Наєв.

За його словами, наразі активно будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Ми вивчили ворога і готові захищатись

Командувач додав, що українська розвідка працює ефективно. Ба більше, "ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів".

"Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", – наголосив Наєв.

Що цьому передувало

30 червня Президент Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК Півночі Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю.

Попередньо стало відомо про те, що у Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч вагнерівців.

29 червня Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися, оскільки окупанти постійно ведуть обстріли.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на станції.