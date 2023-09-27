"Парадокс": Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС
Джерело:Суспільне
Україна купувала та возила дизельне паливо на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Загалом було доставлено близько 500 тонн дизеля.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, дизельне паливо возили через російські блокпости.
Зверніть увагу ООН та МАГАТЕ нарешті помітили реальні випадки російського терору на Запоріжжі
Україна постачала дизпаливо на окуповану ЗАЕС
Як розповів Галущенко, загалом було доставлено на Запорізьку АЕС близько 500 тонн дизеля.
Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитися про коридор, щоб постачати туди, щоб, коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія,
– зазначив міністр.
Сам очільник Міненерго назвав цю ситуацію "парадоксом".Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.
"За фактом росіяни там контролюють, та й нехай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якби з цих семи блекаутів і один би трапився і не вистачило б дизеля – це ядерна аварія", – додав він.
Яка нині ситуація на Запорізькій АЕС
- Нещодавно МАГАТЕ нарешті визнало, що російські окупанти замінували Запорізьку АЕС. Крім того, в ООН помітили, що на захоплених територіях ворог катує українців до смерті.
- Раніше у МАГАТЕ зауважили, що впродовж тижня чули вибухи та стрілянину поблизу станції. Так, сильний вибух зафіксували 14 серпня, а постріл 16 серпня.
- Ще один вибух біля майданчика Запорізької АЕС чули у неділю 20 серпня, а вже 21 серпня їх було 5. Правда, останні чули на віддалі від станції.
- До речі, 16 серпня російські "опозиційні" телеграм-канали поширювали інформацію про те, що Путін нібито підписав указ про підрив ЗАЕС. Ба більше, за їхньою інформацією, він вже навіть призначив дату.
- Таким чином, росіяни намагаються нагнітати ситуацію навколо можливої катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, яка зараз перебуває під контролем Росії. Насправді ж жодне із джерел, яке поширює інформацію про "наказ про підрив ЗАЕС" не є надійним.