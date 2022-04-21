Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки щомісячно, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки щомісячно. Зокрема ці гроші потрібні, враховуючи економічний спад та зруйновані економічні зв'язки.

Відповідну заяву президент зробив під час виступу у Світовому банку. Це трапилось 21 квітня – на 57 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Зеленський виступив перед Світовим банком і презентував 5 кроків, яких Україна зараз потребує

Україні потрібно до 7 мільярдів доларів підтримки щомісячно

Президент пояснив, що припинити війну зараз та звільнити нашу територію від російських загарбників – це єдиний надійний шлях зупинити розгортання продовольчої кризи.

Адже Росія спеціально знищує всі об'єкти в Україні, що можуть дати економічну основу для життя – залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібзаводи, нафтобази тощо.

Станом на цей час, враховуючи економічний спад та зруйновані економічні зв'язки, ми потребуємо до 7 мільярдів доларів фінансової підтримки щомісячно,

– заявив Президент України.

Пояснив також, що для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще сотень мільярдів доларів.

Володимир Зеленський доповнив: "Упевнений, у кожного з вас є ці розрахунки".

Окрім того, Росія супроводжує цю війну агресивними заходами на світових ринках. Зокрема Москва спеціально створює умови, щоб не тільки на продовольчому, але й на паливних ринках та загалом на сировинних, була нестабільність. Зокрема, Росія спровокувала зростанні цін на енергоносії, притримувала газ. Саме тому вона не може більше бути нормальним постачальником енергоресурсів та надійним торговельним партнером.

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