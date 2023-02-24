Хотів би, щоб доєдналась Африка та Латинська Америка, – Зеленський про підтримку "формули миру"

Україна торік на саміті G20 ініціювала "формулу миру". Вона прагне залучити до неї якомога більше країн.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого, передає 24 Канал. Він зазначив, що наразі 141 держава підтримала мирну ініціативу.

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"Я працюю з нашою командою і з партнерами України над тим, щоб долучалися не лише стратегічні союзники, які підтримують з перших хвилин неспровокованої війни. Ми хочемо, щоб були представники з різних континентів. Працюємо, щоб була Латинська Америка, були залучені представники Африки", – повідомив Зеленський.

Зауважте – пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео

Демократія та права людей на життя

За словами президента, важливо, щоб до "формули миру" долучилися Індія та Китай. Це дозволить захистити світову безпеку.

Наше завдання – залучити абсолютно всіх і показати світу, що таке повага до територіальної цілісності, статуту ООН та права людей на життя. Вважаю, що чим більше ми залучимо людей з усіх континентів, то більшою буде підтримка України. Ми зробили "формулу миру" дуже демократичною, як і все, що робимо в Україні, – заявив Зеленський.

Що відомо про "формулу миру"

Президент 15 листопада 2022 року запропонував на саміті "Великої двадцятки" мирний план. Він складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

За словами Зеленського, якщо мирний план реалізується, то він не лише зупинить війну в Україні. "Формула" допоможе ліквідувати негативні наслідки російської агресії, які відчуває весь світ.