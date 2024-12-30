Україна повернула додому 189 полонених

У понеділок, 30 грудня, відбувся масштабний обмін полоненими. З російського полону додому вдалося повернути 189 українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Зазначається, що цей обмін став 59-м з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Україна та Росія провели обмін полоненими

Президент України повідомив, що з неволі повернулися захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного та з різних напрямків фронту. Серед них є солдати, сержанти та офіцери.

За словами Зеленського, з полону повернулися нацгвардійці, зокрема "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил, а також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому,

– написав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну.

Це наша мета. Ми нікого не забуваємо,

– підкреслив він.

Президент висловив подяку команді, "яка робить усе, щоб наші люди поверталися", а також партнерам України, які допомагають у цьому, зокрема ОАЕ.

Обмін полоненими також прокоментували у Координаційному штабі. Там повідомили, що чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники також мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення.

Звільнити з російського полону вдалося:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – з тероборони);

43 – військовослужбовці Нацгвардії України;

33 – військовослужбовці Державної прикордонної служби;

24 – військовослужбовці Військово-морських сил.

Загалом за час повномасштабної війни Коордштабу за дорученням президента України вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема цього року вдалося визволити 1358 українців – як військових, так і цивільних. Також були звільнені українські військовослужбовці, які отримали в Росії так звані "вироки".