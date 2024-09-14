Україна повернула додому ще 103 захисників, серед яких азовці

У суботу, 14 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути ще 103 захисників, серед яких бійці "Азову".

Зазначимо, що це вже другий обмін за останні два дні. Минулого разу вдалося повернути 49 громадян.

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Обмін полоненими між Україною та Росією

Володимир Зеленський 14 вересня повідомив, що ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону.

82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських,

– розповів президент.

Важливо, що серед звільнених є оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Кадри нового обміну полоненими / Володимир Зеленський

Переважна кількість звільнених українців утримувалася у російському полоні з перших днів повномасштабного вторгнення.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців", – акцентував він.